Diğer
Kategoriler

Rus gazeteci heyeti Türkiye'de

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün “Tarihe ve Milli Birliğe Tanıklık” programı kapsamında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye’ye gelen gazeteci heyeti, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı (YTB) ziyaret etti.


13 Ekim 2016 16:01

Rus gazeteci heyetinin ziyaret ettiği YTB Başkanı Kudret Bülbül, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin köklü tarihe dayandığına dikkat çekti. Türkiye ve Rusya’nın bölge açısından önemli devletler olduğunu belirten Bülbül, “Dönem dönem ilişkilerde dalgalanmalar olsa da ilişkilerimiz köklü tarihlere dayanıyor. Rusya ile ilişkilerimiz sadece ekonomi, siyasal ve turizm alanında değil, sosyal alanda da ilişkilerimiz mevcut” dedi.

“Türkiye eğitim alanında cazibe merkezi haline geldi”
Rusya Federasyonu’ndan gelen gazetecilere YTB’nin faaliyetlerini anlatan Bülbül, “YTB’nin 3 temel sorumluluk alanı var. Birincisi; Türkiye’nin diaspora ajansı faaliyetini yürütüyor. Yurt dışında yaşanan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede aktif bireyler olması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız onları bulundukları ülkede etkin bireyler yapmak. Avrupa ve ABD’de olumlu gelişmeler söz konusu değil. İslamofobi, ırkçılık, cami saldırıları artmış vaziyette. Farklı kimliklere ve kültürlere yönelik saldırılar da mevcut. Bunlara karşı yürütülen projelere destekler veriyoruz. İkinci olarak, soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerimiz var. Soydaş ve akraba topluluklarla kültürel ilişkilerimizin kuvvetlenmesi için projeler geliştiriyoruz. Üçüncü olarak, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarımız var. Uluslararası öğrencilere burslar veriyoruz. Bu yıl 180 ülkeden, 120 bin başvuru aldık. Her yıl 5 bin uluslararası öğrenciye burs veriyoruz. Geçen yıl 95 bin başvuru almıştık. Türkiye açısından olumlu gelişmelerin yaşanmamasına rağmen başvuru sayısı bu yıl 120’bine çıktı. Bu da Türkiye’nin eğitim açısından cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya ders verdi”
FETÖ terör örgütü hakkında da uyarılarda bulunan Bülbül, Türkiye’de büyük farkındalık oluştuğunu aktardı. FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeler için tehlikenin devam ettiğini ifade eden Bülbül, “FETÖ insanlık tarihinin en sinsi terör örgütüdür. Tüm dünyada STK, okul ve hizmet adı altında terör faaliyetlerini yürütmektedir. Okullardan mezun ettikleri öğrencileri devletlerin stratejik yerlerine yerleştiriyorlar. Daha sonra uyuyan hücre gibi harekete geçiyorlar. Bu anlamda Türkiye’de büyük bir farkındalık oluştu. Milletimiz FETÖ’nün gerçek yüzünü gördü. Ancak faaliyet gösterdikleri ülkeler için tehditler devam ediyor. Milletimiz 15 Temmuz’da bir darbenin nasıl püskürtüleceğini göstererek dünyaya ders verdi” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: YTB


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!