Rus gazeteci heyetinin ziyaret ettiği YTB Başkanı Kudret Bülbül, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin köklü tarihe dayandığına dikkat çekti. Türkiye ve Rusya’nın bölge açısından önemli devletler olduğunu belirten Bülbül, “Dönem dönem ilişkilerde dalgalanmalar olsa da ilişkilerimiz köklü tarihlere dayanıyor. Rusya ile ilişkilerimiz sadece ekonomi, siyasal ve turizm alanında değil, sosyal alanda da ilişkilerimiz mevcut” dedi.

“Türkiye eğitim alanında cazibe merkezi haline geldi”

Rusya Federasyonu’ndan gelen gazetecilere YTB’nin faaliyetlerini anlatan Bülbül, “YTB’nin 3 temel sorumluluk alanı var. Birincisi; Türkiye’nin diaspora ajansı faaliyetini yürütüyor. Yurt dışında yaşanan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede aktif bireyler olması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız onları bulundukları ülkede etkin bireyler yapmak. Avrupa ve ABD’de olumlu gelişmeler söz konusu değil. İslamofobi, ırkçılık, cami saldırıları artmış vaziyette. Farklı kimliklere ve kültürlere yönelik saldırılar da mevcut. Bunlara karşı yürütülen projelere destekler veriyoruz. İkinci olarak, soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerimiz var. Soydaş ve akraba topluluklarla kültürel ilişkilerimizin kuvvetlenmesi için projeler geliştiriyoruz. Üçüncü olarak, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarımız var. Uluslararası öğrencilere burslar veriyoruz. Bu yıl 180 ülkeden, 120 bin başvuru aldık. Her yıl 5 bin uluslararası öğrenciye burs veriyoruz. Geçen yıl 95 bin başvuru almıştık. Türkiye açısından olumlu gelişmelerin yaşanmamasına rağmen başvuru sayısı bu yıl 120’bine çıktı. Bu da Türkiye’nin eğitim açısından cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Milletimiz 15 Temmuz’da dünyaya ders verdi”

FETÖ terör örgütü hakkında da uyarılarda bulunan Bülbül, Türkiye’de büyük farkındalık oluştuğunu aktardı. FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeler için tehlikenin devam ettiğini ifade eden Bülbül, “FETÖ insanlık tarihinin en sinsi terör örgütüdür. Tüm dünyada STK, okul ve hizmet adı altında terör faaliyetlerini yürütmektedir. Okullardan mezun ettikleri öğrencileri devletlerin stratejik yerlerine yerleştiriyorlar. Daha sonra uyuyan hücre gibi harekete geçiyorlar. Bu anlamda Türkiye’de büyük bir farkındalık oluştu. Milletimiz FETÖ’nün gerçek yüzünü gördü. Ancak faaliyet gösterdikleri ülkeler için tehditler devam ediyor. Milletimiz 15 Temmuz’da bir darbenin nasıl püskürtüleceğini göstererek dünyaya ders verdi” şeklinde konuştu.

