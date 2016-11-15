Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Rus gemisinden kalkan uçaklar bombardıman yaptı

Rus gemisinden kalkan uçaklar bombardıman yaptı

Rusya’nın Akdeniz’e gönderdiği uçak gemisi Amiral Kuznetsov’daki bombardıman uçakları Suriye'nin İdlib ve Humus kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlara katıldı.

Rus gemisinden kalkan uçaklar bombardıman yaptı

15 Kasım 2016 17:09

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu sabah İdlib ve Humus’ta DEAŞ ve Fetih el Şam mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Şoygu, operasyona Kalibr tipi kruz füzeleri taşıyan Amiral Grigoroviç gemisi, roket sistemleri Bastion ve ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’un kullanıldığını dile getirdi. Rus Bakan, Amiral Kuznetsov’un Rus donanma tarihinde ilk kez bir savaş eylemine katıldığını aktardı.

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Amiral Grigoroviç gemisininse istihbarat verileri tarafından önceden doğrulanan hedeflere kruz füzeleri fırlattığını söyledi. Şoygu, “Cephane depoları, militan eğitim kampları ve kimyasal silah olarak kullanılabilecek çeşitli maddelerin üretildiği fabrikalar ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!