Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu sabah İdlib ve Humus’ta DEAŞ ve Fetih el Şam mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Şoygu, operasyona Kalibr tipi kruz füzeleri taşıyan Amiral Grigoroviç gemisi, roket sistemleri Bastion ve ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’un kullanıldığını dile getirdi. Rus Bakan, Amiral Kuznetsov’un Rus donanma tarihinde ilk kez bir savaş eylemine katıldığını aktardı.

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Amiral Grigoroviç gemisininse istihbarat verileri tarafından önceden doğrulanan hedeflere kruz füzeleri fırlattığını söyledi. Şoygu, “Cephane depoları, militan eğitim kampları ve kimyasal silah olarak kullanılabilecek çeşitli maddelerin üretildiği fabrikalar ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.