Rus genç, eski sevgilisinin arabasını kaçırıp yaktı

Rusya’nın Krasnodar şehrine bağlı Yeisk bölgesinde yaşanan ilginç olayda bir süre önce kız arkadaşı tarafından terk edilen Rus genç, karşılaştığı sevgilisini görünce darp etti. Eski sevgilisinin çantasından otomobilin anahtarını alan genç arabaya doğru koşmaya başladı. Çaresiz kız ise olayın şokuyla eski sevgilisini izlemekle yetindi. Genç bindiği aracı kaçırdı. Genç kız ise olayın şokunu atlatınca polise haber verdi.

Polis tarafından başlatılan takibin ardından aracın bir arazide yakıldığı tespit edildi. Gencin arabanın üzerine yağ dökerek yaktığı öğrenildi. 400 bin ruble değerindeki aracın sahibi olan genç kız eski sevgilisi hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erhan Altıparmak