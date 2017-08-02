Rus generalin mezarın bulunduğu arsanın durumunda belirsizlik

Güvenlik önlemlerinin kaldırılması ile birlikte kaçak kazı riskinin arttığını belirten Yılmaz, "İnşaat alanının etrafındaki polis şeridini kendimiz çektik. İnsanlar tarafından polis koruması altında olduğu bilinsin gibisinden biz bu şeritleri çektik. Şu anda ne koruması var ne de güvenliği var. Komşuların da duvarları yıkılmaya başladı. Bir an evvel burada ne yapılacak ise yapılsın. Biz istiyoruz ki anıt mı yapacaklar, alacaklar mı, kamulaştıracaklar mı, bize teslim mi edecekler. Ne yapacaklar ise bir an önce yapsınlar" diye konuştu.

Mülkiyet sahibi Fahrettin Yılmaz, güvenlik önlemlerinin kaldırılması sonucunda burayı kendilerinin koruduklarını ifade ederek, "Buradan çıkan generali alıp götürdüler. Fakat şimdi onun devamındaki kalan yerin de kontrol altına alınarak kazı çalışmasının yapılıp netice alınmasını istiyoruz. Bu konuda devlet yetkililerimiz duyarsız kaldılar ve hiç kimse ilgilenmiyor. Buranın korumasını tek başımıza biz kendimiz aldık ve burayı biz koruyoruz. Bir an evvel işlerimizin yürümesi için buranın akıbetinin neticelendirilmesini bekliyoruz. Ama burası bu şekilde kalırsa ben bir vatandaş olarak mağdur oluyorum" dedi.

Fahrettin Yılmaz, arsasında konut yaptırmak için inşaat kazısı esnasında çıkan ve Rus Generale ait olduğu iddia edilen tabutun çıktığı alanı yaklaşık 40 yıl önce yatırım amaçlı aldığını belirterek, "40 yıl önce bu arsayı aldım. Ama bu gibi konuların olacağından hiç haberimiz yoktu zamanında. Hemen yanı başında bir ev yaptırmıştık ve yaklaşık olarak 30 yıl kullandık. Şimdi de burada toplu konut yaptırmak için müteahhit ile anlaştık. Fakat kazılar yapılırken burada tarihi bir olay meydana geldi. Bu tarihi olayın da meydana gelişi tüm elimizde olan varlıklarımızı etkiledi. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu faaliyeti devam ettirmemiz için bizimle muhatap olan ilgili kurumlar da yok. Mağduriyetimizin giderilmesi için ilgili makamlardan ricamız bir an evvel bizi bu sıkıntıdan kurtulmamız için yardım etsinler. Her ne yapılacak ise bizim çıkarlarımız ve bize ait olan haklarımızın korunması karşılığında gereken ne ise o yapılsın" şeklinde konuştu.

İnşaat alanının da risk altında olduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada gördüğünüz istinat duvarı kendiliğinden göçtü ve buraya döküldü. Burada bu duvarın yıkıldığı anla bir canlı olsaydı zarar görecekti. İleriki günlerde de böyle kazaların olma ihtimali çok yüksek. Ben yurt dışında 40 sene çalıştım, bu mekanı aldım.

Fedakarlıklarımı her şeyimi buraya bağladım. Ve burayı aldığımda burası imarlı bir arsaydı ama şimdi burada konut yapmak için teşebbüste bulunduk ve kazı yapılırken buradan bir Rus generalinin mezarı çıktı ve bu Rus gen

eraline ait olduğu iddia edilen mezarın çıkması bize büyük zarar verdi. Bunun konumu ne olacak ve devletimizden ricamız mağduriyetimizin giderilmesidir. Bu mezar ile ilgili her ne olacak ise halledilmesi gerekir. Burası anıtlaşacaksa anıtlaştırsınlar, iki devlet arasındaki anlaşma ne ise anlaşsınlar. Biz de bu mağduriyetimizden kurtulalım ve rahata kavuşalım" dedi.

Olgun Yıldız