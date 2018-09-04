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Rus Hava Kuvvetleri, İdlib'e 38 hava saldırısı düzenledi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı. Rus Hava Kuvvetleri, İdlib'e toplamda 38 hava saldırısı düzenledi.

Rus Hava Kuvvetleri, İdlibe 38 hava saldırısı düzenledi

04 Eylül 2018 15:17
 

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