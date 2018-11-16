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Rus havayolu şirketi çalışanlarına cep telefonunu yasakladı

Rus havayolu şirketi çalışanlarına cep telefonunu yasakladı
Rus havayolu şirketi çalışanlarına cep telefonunu yasakladı

Rus Havayolu Şirketi Aeroflot, güvenlik gerekçesiyle çalışanlarına cep telefonu kullanımını yasakladı.

Havayolu şirketinin basın birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu iç güvenlik mevzuatı gerekçe gösterilerek havayolu çalışanlarına mesai saatleri içerisinde cep telefonu kullanımı yasaklandı. Açıklamada yasağın gerekçesinin devlet katılım şirketi olan havayolu şirketinin bilgi güvenliğinin sağlanması olarak belirtildi. Daha önce şirket tarafından yapılan açıklamada çalışanların çektikleri görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşması yasaklanmıştı. Bundan böyle havayolunda çalışanlar ancak şirket telefonlarını yetkililer onayladıktan sonra kullanabilecek.  

Erhan Altıparmak
 

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