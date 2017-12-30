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Rus heyet Salihli’de domates seralarını inceledi

Rusya'dan gelen heyet Manisa’nın Salihli ilçesinde topraksız domates üretimi yapan ve ürettiği domateslerin yüzde 80’ini ihraç eden 2 firmanın tesislerinde inceleme yaptı.

Rus heyet Salihlide domates seralarını inceledi

30 Aralık 2017 21:12

Rusya Tarım Bakanlığı heyeti, Salihli’de yaklaşık 500 dekar alanda 14 bin ton topraksız domates üretimi yapan 2 özel firmanın seralarını ve paketleme tesislerini gezdi. Rus heyetin seraları inceleme gezisinde ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileriyle Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir eşlik etti,

Ziyarette Rus heyete domates ürününün dikim safhasından hasadına kadar olan süreçteki çalışmalarla ürünün paketleme ve nakli konusunda bilgiler verildi. İnceleme sonrası Rusya'ya domates ihraç edebilecek firmalarla ilgili karar verileceği belirtilirken heyete Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı ve Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü tarafından İl ve İlçeyi tanıtan kitap ve hediyeler takdim edildi.

Behzat Akcan
 

 

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