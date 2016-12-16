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Rus kadın turist ölümden döndü

Antalya’da falezlerden denize düştüğü tahmin edilen Rus kadın turist ölümden döndü. Balıkçılar tarafından 700 metre açıkta fark edilen kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı.


16 Aralık 2016 09:27

Olay saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesi Falez Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falez açıklarında bulunan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen deniz polisi tarafından limana çıkarılan kadına, ilk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı. Şoka girdiği öğrenilen kadın turist battaniyeye sarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra, 112 ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 25-30 yaşlarındaki Rus kadın turistin, falezlerden dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının Antalya’da bir otelde konaklayan Rus turist olduğu öğrenildi. Kadın turistin üzerinden otel odasına ait anahtar bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Ertuğrul Gün
 

Etiketler: Rus kadın turist


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