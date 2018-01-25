Rus kick boksçuya Türk usulü düğün

Rusya’nın Çita şehrinden Antalya’ya tatil için gelen İrina, burada tanıştığı Halit Gürkan ile evlilik kararı aldı. Halit Gürkan'ın tavsiyeleri üzerine Müslüman olan İrina, ismini de Hira olarak değiştirdi. Kahramanmaraş’ta bir düğün salonunda Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğün ise damat ve gelinin yakınları tarafından yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı aracılıyla davetlilere teşekkür eden damat Halit Gürkan, "Ben Antalya’da bir otelde çalışıyordum, kendisini gördüm ve birbirimizi sevdik. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz sonsuza kadar. Kendisi benim için Rusya’dan Türkiye’ye geldi. Eşim Müslüman oldu ben de kendisine dinimizi anlattım. Peygamberimizin hayatını anlattım kendisi de Müslümanlığı seçti" dedi.

Türk örf ve adetlerine kısa sürede adapte olduğunu söyleyen Rus gelin İrina (Hira) ise, "Ben çok mutluyum kendisiyle. Biraz zorlandım tabi kültürler çok farklı. İlk geldiğimde çok zorlandım ama sonradan insanlara alıştım çok iyiler. Müslüman oldum. Eşim bana çok yardımcı oldu Müslüman olmam için. Kick boks sporunda dünya şampiyonuyum. Burada da bu sporu yapmak istiyorum" diye konuştu.

Halil Koyun