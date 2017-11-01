Rus lider Putin, İran’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın başkenti Tahran’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Rus lideri taşıyan uçak TSİ 13.10 sıralarında Tahran’a indi. Putin, İran’daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler gerçekleştirecek. Rus lider aynı zamanda Azerbaycan ve İranlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacak. Tahran’da gerçekleştirilecek olan görüşmede terörizm ve güvenlik konularının yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.

Vladimir Putin, İran’a son olarak 2007 yılında gelmişti. Rusya ve İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidardaki varlığını destekliyor.