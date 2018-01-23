Rus medyasının da gündemi 'Afrin'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı dördüncü gününde devam ederken, Rus medyası da operasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Afrin ve çevresinde yaşananları haber yapan Rus medyası, gündemi yakından izliyor. Ülkenin ileri gelen haber siteleri, gazete ve televizyonları Afrin operasyonuna geniş yer veriyor. Rusya’da yayın yapan Tass, Rianovosti, Interfax gibi ileri gelen haber ajansları, operasyonun başladığı gün Rus medyasına haber veren ilk medya kurumları oldu. Ajanslar, Savunma Bakanlığı ve bazı medya kurumlarını yakından takip ediyor.

Rusya’nın dünyaca tanınan RT, 1. Kanal, Rossiya 24 ve diğer televizyon kanallarında da Afrin operasyonuna geniş yer veriliyor. Medya kurumları Rusya’nın bu operasyonla olan resmi duruşunu da ön planda tutuyor. Rianovosti, haberlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un resmi açıklamalarını yayınladı. Rianovosti, Tass ve Interfax "Türkiye Suriye’de askeri operasyona başladı" başlığını, RT ise "Türk tankları Afrin’e girdi" başlığını kullandı.