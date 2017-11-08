Rus modacı Antalya’da 2. kez ev sahibi oldu

Ünlü işadamı Hüseyin Samut ile bir araya gelerek yeni dairelerini gezen Rus modacı, bir takım yeni anlaşmalara da imza attı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mehriban Aliyev’in onur konuğu olarak Bakü Hayder Aliyev Center’da tertip edilen “Modernizm ve Moda” sergi programına katılan Rus Modacı Alexandre Vassiliev, buradaki programın ardından Antalya’ya geldi. İşadamı Hüseyin Samut ile bir araya gelen Vassiliev, İşadamının Antalya’daki yeni inşaat projelerini gezdi.

Vassiliev: “Antalya Benim İkinci Yuvam”

Geçtiğimiz yıllarda Hüseyin Samut’un projelerinden bir daire satın alarak Antalya’daki ilk evine kavuşan Vassiliev, incelediği yeni projeleri beğenerek Antalya’dan ikinci defa ev sahibi oldu. Antalya’ya olan duygusal bağını her fırsatta dile getiren Rus Modacı, şehir hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, Türkiye’de en takdir ettiği isimlerin başında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in olduğunu söyledi. Başkan Türel’in çalışmaları ve başarılarının Antalya için çok önemli olduğunu belirten Vassiliev, “Her geçen gün daha da modernleşen Antalya, Rusya’dan bakınca daha da güzel görünüyor. Antalya benim ikinci yuvam. Gerçek bir yuva haline gelmesi için çok beğendiğim bu şehirden ikinci defa ev sahibi oldum. Her fırsatta Rusya’daki dostlarım ile beraber Antalya hakkında konuşuyoruz. Rusya halkını sürekli Antalya’ya davet ediyorum. Antalya’da kendimi kendi ülkemde gibi hissediyorum. Özellikle kendi vatandaşlarımı burada sık sık görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sadece turistik faaliyetler için değil, aynı zamanda burada birer yuva sahibi olmaları için de Rusya halkına çağrıda bulunuyorum” dedi.

Aynı zamanda ünlü bir dizaynır olan Alexandre Vassiliev, hem yeni aldığı daire için hem de hayata geçirilmesi planlanan yeni inşaat projelerinde işbirliği yapmak için İşadamı Hüseyin Samut ile bir takım yeni anlaşmalara imza attı.