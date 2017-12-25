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Rus muhalefet lideri Navalny seçimlerden diskalifiye edildi

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny'nin başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

Rus muhalefet lideri Navalny seçimlerden diskalifiye edildi

25 Aralık 2017 19:56

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny'nin Mart 2018 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı. Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, Navalny'nin yolsuzluk suçu nedeniyle aday olamayacağını, yapılan oylamada 13 üyeden 12'sinin Navalny'nin adaylık başvurusunu reddettiğini ve Navalny'nin seçimlerden diskalifiye olduğunu bildirdi.
Karar üzerine destekçilerine seçimleri boykot çağrısında bulunan Navalny, "Seçmenler olarak grev ilan ediyoruz. Yalnızca Putin ve kendisinin seçtiği, kendisine en ufak bir tehdit oluşturmayan adaylar katılmaktadır" dedi.
Navalny'nin karar için Rusya Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacağı belirtildi. 

Etiketler: Navalny

 

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