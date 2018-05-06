Rus muhalif lider Aleksey Navalny serbest bırakıldı

Rusya’da binlerce kişinin katılımı ile dün gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde gözaltına alınan muhalif lider Aleksey Navalny serbest bırakıldı. Moskova’nın Puşkin Meydanı’nda yapılan izinsiz gösterile katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 300 kişiden biri olan muhalif lider serbest kaldıktan sonra sosyal medyada üzerinden açıklama yaptı. Navalny yaptığı açıklamada hakkında ‘eylem yapma prosedürünü tekrar ihlal etme’ ve ‘polise karşı direniş’ gerekçeleri ile dava açıldığını ve davanın 11 Mayıs’ta görüleceğini duyurdu.

Dün Rusya'nın çeşitli şehirlerinde Rus iktidarını eleştiren binlerce Aleksey Navalny taraftarı sokaklara çıkarak eylem yapmıştı. Yolsuzluğa, rüşvet alan memurlara ve mevcut iktidarın siyasetine karşı düzenlenen protestolar sırasında polise direnen yaklaşık 300 kişi gözaltına alınmıştı.

Şehriyar İmanbeyli

