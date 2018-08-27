Rus ordusuna robotik kamuflaj

Rus askerleri için üretilen ve ana maddesi titanyum olan özel kamuflaj, elektronik sistem ile donatıldı. “Ratnik-3” olarak adlandırılan iskelet kamuflajı kullanan askerler tek eliyle dahi hedefi rahatça görebiliyor ve tek eliyle silahları ateşleyebiliyor. Moskova’da düzenlenen “Ordu 2018” fuarında tanıtılan bu özel kamuflajların testlerinin tamamlandığı, şu ana kadar tüm testleri geçtiği öğrenildi. Askerler için büyük kolaylık sağlayan kamuflaj, hem hayati organları koruyarak ölüm riskini azaltıyor hem de operasyon sırasında hedefe ulaşımı sağlıyor. Askerler üzerinde hiçbir şekilde ağırlık yapmayan kamuflaj, ağırlıkları rahatlıkla taşımaya yardımcı da oluyor. Bu kamuflajı kullanan bir asker, 50 kilogram ağırlığındaki bir çantayı rahatlıkla taşıyabiliyor.

2025’e kadar yaygınlaşacak

Daha önce Ratnik olarak yine titanyumdan yapılan kamuflajın geliştirilmiş hali olan Ratnik-3 askeri kamuflaj kıyafetinin tüm testlerden geçmesiyle birlikte Rusya Savunma Bakanlığı kamuflajın ordu içerisinde askerler tarafından kullanılması için çalışma başlattı. Kamuflajın seri üretime geçmesinden sonra bakanlık tarafından ordu içerisinde askerlerin kamuflajı kullanması sağlanacak. Kamuflajın ordu içerisinde 2025’e kadar kademeli olarak kullanılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Erhan Altıparmak