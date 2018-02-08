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Rus pilot Filipov’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Suriye’nin İdlib şehrinde düşürülen Rus savaş uçağının pilotu Roman Filipov’un cenazesine 30 bin kişi katıldı.

Rus pilot Filipovun cenaze törenine binlerce kişi katıldı

08 Şubat 2018 20:07

İdlib’te düşürülen Sukhoi Su-25 savaş uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov’un cenazesi Rusya’ya ulaştırıldı. Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenen cenaze törenine en az 30 bin kişinin katıldığı belirtildi. Cenaze törenine katılanlar arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov ve Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin de yer aldığı bildirildi.

Roman Filipov, 3 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde düşürülen uçaktan paraşütle atlayarak kurtulmuş, yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle teslim olmamak için kendisini el bombasıyla havaya uçurmuştu. Cesareti ve kahramanlığından dolayı Roman Filipov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi. Evli olan Filipov dört yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde başsağlığı dilediği belirtildi

 

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