Rus pilot Filipov’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı

İdlib’te düşürülen Sukhoi Su-25 savaş uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov’un cenazesi Rusya’ya ulaştırıldı. Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenen cenaze törenine en az 30 bin kişinin katıldığı belirtildi. Cenaze törenine katılanlar arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov ve Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin de yer aldığı bildirildi.

Roman Filipov, 3 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde düşürülen uçaktan paraşütle atlayarak kurtulmuş, yere indikten sonra militanların çevresini sarması nedeniyle teslim olmamak için kendisini el bombasıyla havaya uçurmuştu. Cesareti ve kahramanlığından dolayı Roman Filipov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi. Evli olan Filipov dört yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde başsağlığı dilediği belirtildi