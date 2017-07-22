Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan aynı anda geçti

Rus Donanması’na ait ‘158’ borda numaralı, ‘Ceaser Kunikov’ isimli ve ‘868’ borda numaralı, ‘Ptlivy’ isimli savaş gemileri, sabah saatlerinde aynı dakikalarda İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Saat 07.00 sıralarında Boğaz’a farklı taraflardan giriş yapan gemilerin geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar gemileri yakından takip ederek, güvenlik önlemi aldı. Her iki geminin de güvertesinde askeri personel bulunurken, geçiş sırasında nöbet tutan askerlerin olması dikkat çekti.

Olaylı gemiler aynı anda İstanbul Boğazı’nda

İlk olarak, saat 07.30 sıralarında Arnavutköy Sahili’nde geçerken görüntülenen ‘158’ borda numaralı, ‘Ceaser Kunikov’ isimli savaş gemisi oldu. 112 metre uzunluğundaki savaş gemisinin geçişi sırasında güvertede çok sayıda turuncu yelekli askeri personelin olduğu gözlenirken, güvertenin bazı bölümlerinde nöbet tutan askerlerin de olduğu görüldü. Ege Denizi’nden gelen gemi, Karadeniz’e doğru yol aldı. Söz konusu geminin 4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bir Rus askerinin güvertede bir füzeyi atış pozisyonunda taşırken görüntülenmiş ve bu konu uzun süre tartışılmıştı.

‘Ceaser Kunikov’un ardından, ‘868’ borda numaralı, ‘destroyer’ türü ‘Pytlivy’ isimli savaş gemisi de 08.00 sıralarında Arnavutköy Sahili’nden geçti. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan destroyerin geçişi sırasında dikkat çeken detaylar ise, geminin oldukça hızlı bir geçiş yapması ve güvertesinde nöbet tutan askerlerin sayısının bir önceki gemiye göre daha fazla olmasıydı. Ege Denizi’ne açılan gemi ise, 26 Mayıs 2016 tarihinde Boğaz’dan geçişi sırasında güvertesinde şort, ceket ve kepten oluşan, mavi renkli askeri kıyafetlerle çok sayıda askerin sıra sıra dizili olmasıyla gündem olmuştu.

Hüseyin Coşkun