Diğer
Kategoriler

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan aynı anda geçti

Rus Donanması’na ait ‘Ceaser Kunikov’ ve ‘Pytlivy’ isimli savaş gemileri, bu sabah aynı dakikalarda İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. ‘Ceaser Kunikov’ Boğaz’dan geçip Ege Denizi’ne açılırken, ‘Pytlivy’ Karadeniz’e doğru yol aldı. Gemilerden biri geçtiğimiz yıl güvertede atış pozisyonunda füze tutan bir askerin bulunmasıyla tartışmalara neden olurken, diğer gemi ise güvertesindeki şortlu askerlerle dikkat çekmişti.

Rus savaş gemileri İstanbul Boğazından aynı anda geçti

22 Temmuz 2017 10:53
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan aynı anda geçti - Tıkla İzle

Rus Donanması’na ait ‘158’ borda numaralı, ‘Ceaser Kunikov’ isimli ve ‘868’ borda numaralı, ‘Ptlivy’ isimli savaş gemileri, sabah saatlerinde aynı dakikalarda İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Saat 07.00 sıralarında Boğaz’a farklı taraflardan giriş yapan gemilerin geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar gemileri yakından takip ederek, güvenlik önlemi aldı. Her iki geminin de güvertesinde askeri personel bulunurken, geçiş sırasında nöbet tutan askerlerin olması dikkat çekti.

Olaylı gemiler aynı anda İstanbul Boğazı’nda

İlk olarak, saat 07.30 sıralarında Arnavutköy Sahili’nde geçerken görüntülenen ‘158’ borda numaralı, ‘Ceaser Kunikov’ isimli savaş gemisi oldu. 112 metre uzunluğundaki savaş gemisinin geçişi sırasında güvertede çok sayıda turuncu yelekli askeri personelin olduğu gözlenirken, güvertenin bazı bölümlerinde nöbet tutan askerlerin de olduğu görüldü. Ege Denizi’nden gelen gemi, Karadeniz’e doğru yol aldı. Söz konusu geminin 4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bir Rus askerinin güvertede bir füzeyi atış pozisyonunda taşırken görüntülenmiş ve bu konu uzun süre tartışılmıştı.

‘Ceaser Kunikov’un ardından, ‘868’ borda numaralı, ‘destroyer’ türü ‘Pytlivy’ isimli savaş gemisi de 08.00 sıralarında Arnavutköy Sahili’nden geçti. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan destroyerin geçişi sırasında dikkat çeken detaylar ise, geminin oldukça hızlı bir geçiş yapması ve güvertesinde nöbet tutan askerlerin sayısının bir önceki gemiye göre daha fazla olmasıydı. Ege Denizi’ne açılan gemi ise, 26 Mayıs 2016 tarihinde Boğaz’dan geçişi sırasında güvertesinde şort, ceket ve kepten oluşan, mavi renkli askeri kıyafetlerle çok sayıda askerin sıra sıra dizili olmasıyla gündem olmuştu. 

Hüseyin Coşkun 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!