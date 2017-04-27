Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı!

Kazayla ilgili açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelin kurtarıldığını fakat saat 14.48 itibariyle geminin battığını bildirdi.

Sarıyer Kilyos açıklarında “Liman” isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan “Youzarsıf H” isimli yük gemisi saat 13.45'te çarpıştı. Kaza sonrası savaş gemisindeki bazı askerlerin denize düştüğü bilgisi alındı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma botu gönderildi. Kısa sürede kaza alanına ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Mürettebatının 78 kişiden oluştuğu öğrenilen Rus savaş gemisine ulaşan kurtarma ekipleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bütün mürettebatı kurtardı. Fakat “Liman” isimli Rus askeri gemisi saat 14.48 itibariyle battı.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personel kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün İnternet sayfası üzerinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Liman” isimli Rus Askeri Gemi İle “Youzarsıf H” adlı gemi çatıştı

27.04.2017 tarihinde “LİMAN” isimli Rus bayraklı askeri gemi ile Togo bayraklı “Youzarsif H” adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.

Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile Kıyem 3, Kıyı Emniyeti 8 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.

Liman isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37’si Kıyı Emniyeti 8, 26’sı Kıyem 3 ve 15’i Youzarsıf H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir. 14.48 itibariyle “Liman” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir”.

Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'le telefonda görüştü. Yıldırım, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.