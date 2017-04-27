Diğer
Kategoriler

Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı!

Sarıyer Kilyos açıklarında “Liman” isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan “Youzarsıf H” isimli yük gemisi çarpıştı.

Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı!

27 Nisan 2017 14:34
Rus askeri gemisinde bulunan 78 personel kurtarıldı - Tıkla İzle

Kazayla ilgili açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelin kurtarıldığını fakat saat 14.48 itibariyle geminin battığını bildirdi.

Sarıyer Kilyos açıklarında “Liman” isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan “Youzarsıf H” isimli yük gemisi saat 13.45'te çarpıştı. Kaza sonrası savaş gemisindeki bazı askerlerin denize düştüğü bilgisi alındı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma botu gönderildi. Kısa sürede kaza alanına ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Mürettebatının 78 kişiden oluştuğu öğrenilen Rus savaş gemisine ulaşan kurtarma ekipleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bütün mürettebatı kurtardı. Fakat “Liman” isimli Rus askeri gemisi saat 14.48 itibariyle battı.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personel kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün İnternet sayfası üzerinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Liman” isimli Rus Askeri Gemi İle “Youzarsıf H” adlı gemi çatıştı

27.04.2017 tarihinde “LİMAN” isimli Rus bayraklı askeri gemi ile Togo bayraklı “Youzarsif H” adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.

Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile Kıyem 3, Kıyı Emniyeti 8 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.

Liman isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37’si Kıyı Emniyeti 8, 26’sı Kıyem 3 ve 15’i Youzarsıf H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir. 14.48 itibariyle “Liman” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir”.

Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'le telefonda görüştü. Yıldırım, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. 

Etiketler: gemi kazası, Sarıyer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!