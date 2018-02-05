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Rus savaş uçakları İdlib’i bombaladı: 11 ölü

Rus savaş uçaklarının bombalamaları sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Rus savaş uçakları İdlibi bombaladı: 11 ölü

05 Şubat 2018 16:03

Rus savaş uçakları dün yine İdlib kırsalında 10 beldeye 150 hava saldırısı düzenledi. Onlarca sivil bombardıman sonucu nefes darlığı sebebiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Rus savaş uçakları Ma’arretü’n-Nu’man’a bağlı Kafr Nabl beldesinde Örnek hastanesini ve Sarce köyünde ise başka bir hastaneyi bombaladı. Sarce köyünde 3 kişi hayatını kaybetti. Kafr Nabl beldesinde ise bombardıman sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.

Rus savaş uçakları yine bugün İdlib kırsalında Mağruşin ve Gudve köylerini bombaladı. Bombardıman köylerde büyük yıkıma yol açarken, Esad yönetimi tarafından köyler daha önce de yoğun şekilde bombardıman altında kaldığı için ahali köyleri bir ay öncesinden boşaltmıştı. Halen köyde bulunan bir vatandaş, Rus uçaklarının bir mahalleye attığı üç füzenin evleri ve mahallede bulunan bir mescidi yerle bir ettiğini söyledi.

Muhamed El Mustafa 

 

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