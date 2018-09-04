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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu!

Rusya Hava Kuvvetleri, 22 günün ardından İdlib’in Cisr eş-Şuğur ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları İdlibi vurdu!

04 Eylül 2018 11:59

Suriye Ordusu, gerilimi azaltma bölgesi İdlib’in etrafına askeri yığınak yapıyor. Uluslararası camiadan yapılan tüm uyarılara rağmen Rusya Hava Kuvvetleri, 22 günün ardından İdlib’in Cisr eş-Şuğur ilçesine hava saldırısı düzenledi. Suriye Ordusuyla eş zamanlı düzenlenen operasyona, Suriye Ordusu 4’üncü Zırhlı Tümeni top atışlarıyla destek verdi. Hama’nın Jurin ilçesine konuşlanmış 4’üncü Zırhlı Tümen ayrıca gerilimi azaltma bölgesinin sınırındaki, El Ghab Vadisindeki Karkur ve Kastun tepelerini bombaladı. 

 

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