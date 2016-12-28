Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ’i desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.



Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov, "Erdoğan haklı: ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı’nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma" ifadelerini kullandı.