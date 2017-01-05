Rusya’nın Suriye’de ‘yıkım’ gerçekleştirdiğini ifade eden ABD Merkez Haberalma Teşkilatı Başkanı John Brennan’a Rus siyasetçiden sert yanıt geldi. Brennan’ın Rusya’nın Suriye’de “yakıp yıkma taktiği” uyguladığına dair ifadelerin gerçekdışı olduğunu dile getiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Frants Klintseviç, “ABD, yakılıp yıkılmış bir yeryüzünden başka ne bıraktı” ifadesini bildirdi. Klintseviç, “CIA Direktörü John Brenna, Rusya’nın Suriye’de yakıp yıkma taktiği uyguladığına dair tek bir kanıt bile sunmadı. Brennan’ın ifadeleri ABD’deki başkanlık seçimleri boyunca siber saldırılar gerçekleştirdiğine dair suçlamalar Moskova’yı suçlayan açıklamaları temelsiz” açıklamasını yaptı.

