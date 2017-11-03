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Rus turistin boynundaki altın kolyeyi çaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kadın turistin boynundaki 2 altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.

Rus turistin boynundaki altın kolyeyi çaldı

03 Kasım 2017 13:28

Cumhuriyet Mahallesi Turunç Sokak üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde 16 Eylül’de meydana gelen olayda, yaya halde giden Rus Yelena Gülger’in bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs boynundaki 2 altın kolyeyi çalarak Hatay plakalı otomobille kaçtı. Kapkaç mağduru Gülger’in şikayeti üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu hırsızlık olayını Asım Ö.'nün (24) gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Asım Ö.’yü gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Erdal Anak

Etiketler: altın kolye, antalya, rus turist

 

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