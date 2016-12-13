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'Rus turistlerin en çok aradığı tatil bölgesi Türkiye'

World Tourism Forum zirvesinde konuşan Yandex Reklam Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maksim Grishakov, Rus turistlerin Yandex'te en çok aradığı tatil bölgesinin Türkiye olduğunu söyledi.


13 Aralık 2016 12:49

Dünya turizmine yön veren önemli isimleri bir araya getiren 15 ülkeden 25 konuşmacının yer aldığı World Tourism Forum Zirvesi 10 Aralık'ta Antalya'da düzenlendi. Turizm sektörünün bugünü ve geleceği konuşulan zirvede, Yandex Reklam Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maksim Grishakov, Türkiye'nin Rus turistler için en popüler tatil bölgeleri arasında yer almaya devam ettiğini söyledi. Grishakov "Rusların Yandex'te tatil amaçlı yaptığı aramaları analiz ettiğimizde, Türkiye'ye olan ilginin yeniden ivme kazandığını gördük. Ekim 2016'da seyahat kategorisinde Türkiye için yapılan aramalarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış var. Türkiye 2016'da Tunus ve Yunanistan'ı geride bırakarak en çok aranan tatil bölgesi oldu. Analizde Rus turistlerin Türkiye'de en sevdiği tatil yöresinin Kemer olduğu ortaya çıktı" dedi.
Yandex'in Avrupa'nın en büyük internet sitelerinden biri ve Rusya'nın ise 1 numaralı arama motoru olduğunu belirten Grishakov, turizm sektörüne büyük önem verdiklerini belirterek, "Rusya'nın turizm pazarına ayna tutan bir analiz yaptık. Türkiye 2015'te Yandex'te en çok aranan tatil bölgeleri arasında çok büyük bir farkla birinci sıradaydı. 2016'ta belli bir azalma görülse de kısa süre önce yeniden olumlu gelişmeler oldu. Rusların Yandex'te tatil amaçlı yaptığı aramaları analiz ettiğimizde, Türkiye'ye olan ilginin ivme kazandığını gördük. Ekim 2016'da seyahat kategorisinde Türkiye için yapılan aramalarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artış var. Türkiye 2016'da Tunus ve Yunanistan'ı geride bırakarak en çok aranan tatil bölgesi oldu" diye konuştu.

Ruslar en çok Kemer'i arıyor
Türkiye özelinde en çok aranan tatil bölgelerini sıralayan Grishakov, "Yaptığımız analizde Rus turistlerin Türkiye'de en sevdiği tatil yöresinin Kemer olduğu ortaya çıktı. Kemer'i, Side ve Marmaris takip ediyor” dedi.
Turizmcilere Yandex'in gelişmiş reklamcılık çözümlerini kullanarak müşterilere ulaşma çağrısı yapan Grishakov, Rusya ve Türkiye arasında büyük bir turizm potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Biz Yandex olarak bu potansiyele odaklanan reklamcılık çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Yandex, Türkiye'de de her geçen gün daha çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Türkiye pazarında performans reklamları alanında tercih edilen en efektif mecralardan biri olacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: World Tourısm Forum


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