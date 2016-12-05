Rusya’ya ait Su-33 tipi savaş uçağı Akdeniz’deki Admiral Kuznetsov uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu ve güverteye çıkartıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Suriye hava sahasındaki görevini tamamlamasının ardından gerçekleştirdiği iniş sırasında uçağın acil fren yapmasını sağlayan halatın kopması sonucu denize düştü” denildi. Uçağın görev kapsamında uçuşlarına devam edeceği belirtilen açıklamada, pilotun yara almadan kazayı atlattığı bildirildi.