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Rus uçakları izinsiz Japonya hava sahasına girdi

Rus uçakları izinsiz Japonya hava sahasına girdi
Rus uçakları izinsiz Japonya hava sahasına girdi

Japonya Hava Savunma Kuvvetleri izinsiz hava sahalarına giren Rus savaş uçaklarını uzaklaştırmak için kendi savaş uçaklarını kaldırdıklarını duyurdu.

Japonya Hava Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada Rusya'ya ait Su-27 çok amaçlı avcı uçağı ve Su-24 ön bombardıman uçağı ile tanımlanamayan ve muhtemelen Rusya'ya ait başka bir uçak olmak üzere 3 savaş uçağının izinsiz bir şekilde Japon hava sahasına girdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Rusya'nın ihlaline karşın Japonya'nın da kendi savaş uçaklarını kaldırdığı aktarıldı. Japonya'nın yapılan hava sahası ihlalini püskürtmek için kaç adet savaş uçağını kaldırdığının belirtilmediği açıklamada Rus uçaklarının Honshu Adası'nın batı kıyısı bölgesinde uçuş gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının uçuşunu rotasını gösteren bir haritaya ve uçuşu gerçekleştiren Rus uçaklarından Su-24'ün de fotoğrafı yer aldı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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