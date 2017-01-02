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Rus uyruklu kadın Müslüman oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu Marina Seppa, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Rus uyruklu kadın Müslüman oldu

02 Ocak 2017 20:42

Alanya’da Müslüman olmak amacıyla Yeni Camii İmamı Derya İnce’ye gelen 30 yaşındaki Marina Seppa için tören düzenlendi. Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olan genç kadın, Elif adını aldı. Seppa, İslamiyet’i seçtiği için mutlu olduğunu söyledi. İslamiyet’i seçme fikrinin kendisinde 10 yıldır olduğunu ifade eden Seppa, "İslamiyet ile güzellikleri gördüm, ayrımlık olmayan halleri gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dini bana daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi.

Yeni Camii İmamı Derya İnce, Seppa’ya Kur’an-ı Kerim ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

Etiketler: Marina Seppa, rus uyruklu


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