Rus uzmandan ilginç iddia: 'ABD, Venezuela lideri Maduro'yu devirme yolları arıyor'

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISS) Uzmanı Igor Pshenichnikov, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirmek için askeri müdahale dahil yeni seçenekler araştırdığını ileri sürdü. Pshenichnikov, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin Kuzey Kore'ye yönelik hava saldırılarından daha önce gerçekleşebileceğini ifade etti. Pshenichnikov, ''Ne yazık ki Venezuela’daki ABD askerinin müdahalesini göz ardı eden analistlerin tahminleri gerçekleşiyor. Halkın protestoları ve darbe teşebbüsleriyle Maduro üzerinde nüfuz kurmaya çalışan yöntemler Amerikalılara başarı sağlamaz'' dedi.

Pshenichnikov, ''Bu vesileyle Washington'un, Venezuela Cumhurbaşkanını devirmek için yeni yolları yani askeri müdahaleyi düşünüyor olması şüphesizdir. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un tüm senaryoları ve askeri operasyonlar da dahil olmak üzere Venezuela’ya yönelik düşüncelerini açıkça belirtti. Bu açık bir askeri müdahale ya da 1989 yılında Panama’daki gibi ya da Humus bölgesindeki Suriye üssüne düzenlenen hava saldırıları gibi olabilir" dedi.