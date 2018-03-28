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Rus ve İranlı turistler plajlara indi

Antalya’da erken başlayan turizm sezonunda Rus ve İranlı turistler plajlara indi.

Rus ve İranlı turistler plajlara indi

28 Mart 2018 15:01

Antalya’da 2018 turizm sezonuyla ilgili hazırlık çalışmaları sürerken bir yandan da ilk turistler ağırlanmaya başlandı. Kemer ilçesine bu ay beklenenin dışında Nevruz tatili için gelen İranlı turistlerin yanında Rus turistler de ilgi gösterdi. Rusya'da hala soğuk hava ve kar etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen turistler plajlara indi. Turistlerden bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bir bölümü de erken sezonun tadını denize girerek çıkardı.

Güneşli havanın tadını çıkaranların başında gelen çocuklardan bazıları ailelerinin izin vermesiyle denize girerken, giremeyenler de suda taş kaydırmak için birbiriyle yarıştı.  

 

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