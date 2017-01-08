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Rus ve Türki okuyucuların seçimi: Erdoğan

Azerbaycan merkezli uluslararası haber ağı The Great Middle East (Büyük Ortadoğu)'nun düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus okuyucular tarafından en popüler lider seçildi.

Rus ve Türki okuyucuların seçimi: Erdoğan

08 Ocak 2017 10:27

İngilizce ve Rusça yayın yapan Azerbaycan merkezli The Great Middle East haber portalında düzenlenen ankette Ortadoğu'nun en popüler lideri Erdoğan seçildi. Ankette Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Mısır'da meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbe ile devirip göstermelik seçimlerle Cumhurbaşkanlığını ilan eden diktatör Abdülfettah es-Sisi de yer aldı.

Rus ve Türki okuyucuların yüzde 45,45'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani yüzde 25,97 ile ikinci, diktatör Sisi yüzde 15,58 ile üçüncü ve Kral Selman da yüzde 12,99 ile dördüncü oldu.

Türkiye gazetesi

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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