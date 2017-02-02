Ocak ayında Antalya’ya gelen turistlerde Almanya ilk sırada yer almasına rağmen 2016 yılına göre yüzde 52’lik bir azalma yaşadı.

2016 yılını yüzde 43’lük düşüşle kapatan Antalya, ocak ayını da yüzde 8’lik azalma ile tamamladı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Ocak ayı itibariyle Antalya Havalimanına gelen turist sayısı 87 bin 310 olurken, bu rakam geçen sene 95 bin 148’di. Antalya’ya ocak ayında ülke genelinde gelen turist dağılımına bakıldığında ise, ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'yı sırasıyla, Rusya, İsrail, Hollanda, İngiltere ve Belçika takip etti.

"Ruslar 2016 yılına göre yüzde 570'lik artış gösterdi"

Almanya, Antalya’ya gelen turist sayısında ilk sırada yer almasına rağmen, Alman turist sayısında 2016 yılına göre yüzde 52’lik bir azalma oldu. 2016 yılı ocak ayında Antalya’ya gelen Alman sayısı 43 bin 442 iken, 2017 yılı ocak ayında bu rakam 20 bin 701’e geriledi. Rus turistler ise, 2016 yılına göre Antalya’ya daha çok geldi. 2016 yılı Ocak ayında 2 bin 399 olan Rus turist sayısı, 2017 yılı Ocak ayında 16 bin 75 oldu. İki ülkeyi takip eden turist sayısında İsrail üçüncü sırada yer aldı. 2016 yılı Ocak ayında 4 bin 445 kişi İsrailli turist Antalya’ya gelirken, 2017 yılında bu sayı 5 bin 102 oldu. İsrailli turist sayısında yüzde 14’lük bir artış istatistiklere yansıdı.

"Trendin devam edeceğini düşünüyoruz"

Rus turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, "Şuana kadar Rusya’dan gelen veriler 2017’deki erken rezervasyonları 2015’in 2 katına çıktığı yönünde. İşte bütün yapılan rezervasyonların yüzde 50’si Türkiye’ye geliyor. Bunlar hep bize ulaşıyordu. 2017 yılının ilk ayının rakamları da bu olumlu havanın devam edeceğini gösteriyor. Geçen sene aşağı yukarı 2 bin 800-2 bin 900 civarındaki Rus misafir sayısı bu sene 16 binleri geçmiş durumda. Yani yüzde 500 küsur bir artış göstermiş durumda. Bu da bizim beklediğimiz bir şeydi. Çünkü ilişkilerin düzelmiş olması, Türkiye’deki fiyat politikalarının daha cazip hale gelmiş olması, Rus turistlerin başka ülkelerdeki yaşadıkları tecrübeler, buradaki iyi imkanlar, her şey dahil sistem, otellerin kalitesi bu da paketlerin alınması anlamında durumu canlandırmış vaziyette, bunu da rakamsal olarak görüyoruz. Bu trendinde devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Rus turist yazın Antalya’da 2 milyon 500 bin rakamlarına ulaşacak"

Artışın yaz dönemine de yansıyacağını söyleyen Duran, "Rus turistlerin tatil dönemi ya da tatile çıkma dönemleri ocak ayının ilk haftasıdır. Yılbaşı dönemleri itibariyle bir de nisan ayının sonundan itibaren olan dönemdir. Bu da eylül ayının ortasına kadar devam eder. Bizim şuanki durumdan gördüğümüz durum, yaz için de güzel bir veri olacak. Zaten konuşulanlar da bu durumdan gidiyor. Onun için Rus pazarının beklenen seviyelerde ilerleyecek. Antalya’da 2 milyon 500 bin rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

2017 yılı ocak ayında geçtiğimiz yıla göre Alman turist sayısında da azalma olduğunu belirten POYD Başkanı Hakan Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa’da Türkiye’ye karşı halen bir algı söz konusu. Güven sorunu tartışılıyor. Yakın çevremizde olan olaylar takip ediliyor. Bunların hepsi ciddi bir şekilde Avrupa’yı etkiliyor. Aslında bu rakamsal düşüşü biraz daha derine gidip de bölüm bölüm inceleyebilirsek, tatilci nedir, spor nedir, golf nedir, futbol nedir diye inceleyecek olursak, ben aslında tatil amaçlı gelen turistleri değil de, ağırlıklı futbol takımlarında çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyorum. Yaptığımız görüşmelerde kesin olarak bu söyleniyor. Avrupa’dan takımların gelmediği söyleniyor. Biz eskiden bin 500-2 bin takım seviyelerinde takım ağırlarken bugün 400-500 takım ağırlıyoruz. Bunların hepsi başta Almanya olmak üzere çok ciddi bir düşüş oluyor. Bunun içerisinde İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde var" dedi.

"Golf pazarında da çok ciddi düşüşler yaşandı"

Ocak ayının golf dönemi olduğunun da altını çizen Hakan Duran, şu ifadeleri kaydetti:

"Golf pazarında da çok ciddi düşüşler yaşandı. Yüzde 70 lere varan düşüşler yaşadık. Bu da gelen turistin azalmasına çok etki etti. Ben Avrupa pazarındaki asıl düşüşlerin spor, golf ve futboldan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu da turistler rakip ülkelere gittiği zaman bizdeki fiyat ve hizmet farkını gördükleri zaman son dakika da tekrar Türkiye’ye geliyor. Özellikle yazın nisan ayından sonra bir artış olacağını ümit ediyorum."

Adem Akalan-Suat Metin