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Ruslar sandık başında

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Ruslar, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ruslar sandık başında

10 Mart 2018 14:21

Rusya Federasyonu'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimler için Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Ruslar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) sandık başına gitti. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından kurulan sandığa gelen yerleşik Ruslar saat 10.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin saat 18.00 kadar süreceği belirtildi. 

Rus vatandaşlarının daha önce oy kullanmak için Antalya'ya gitmek zorunda kaldığını belirten Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, oylarını Alanya'da kullanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Gündüz, "Alanya’da yaklaşık 7 bin civarı Rus vatandaşı yaşıyor. Vatandaşlarımız üstlerine düşen görevleri yapacak. İnşallah herkes buraya gelerek oylarını kullanacak. Kullanılan oylar Rusya için çok önemli" dedi.  

Erdal Anak
 

Etiketler: rusya, sandık, seçim

 

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