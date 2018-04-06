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Ruslar turizmi Soçi'de tartıştı

Rusya’nın en çok turist çeken şehirlerinden olan Soçi’de düzenlenen turizm forumunda Rus turizmciler Rusya turizminin geleceğini tartıştı.

Ruslar turizmi Soçide tartıştı

06 Nisan 2018 21:11

Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen turizm forumunda uzmanlar ve turizmciler, Rusya turizminin geleceği, aktif olarak turizme yönelik yapılan çalışmalar, turizmin gelecek programları ve interaktif turizm çalışmaları konularını ele aldı. Forum Krasnodar Bölgesi Tatil, Turizm ve Olimpiyat Mirası Müdürlüğü, bölgenin Ticaret ve Sanayi Odası ve Karadeniz Konvansiyon Bürosu'nun desteği ile düzenlendi. Özellikle son yılların önemli turizm ülkelerinden olan Rusya, bu forum ile birlikte turizme gösterdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. 

Ayrıca forumda Rusya’nın en çok ilgi çeken turizm şehirlerinden biri olan Soçi’nin turizm ile ilgili interaktif internet sayfası tanıtıldı. Sayfa, Soçi’deki turistik alanları gezmek isteyenlere birçok dilde destek sağlamak amacı ile tasarlandı. Soçi için yapılan uygulamanın tüm şehirlerde uygulanması planlanıyor.  

Erhan Altıparmak
 

 

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