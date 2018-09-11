Rusların askeri tatbikatı Almanları korkuttu



Alman gazeteleri "Putin 300 bin asker 36 bin tank ve zırhlı araç, binden fazla savaş uçağı ve helikopteri ve 80 savaş gemisinin katıldığı Vostok (Doğu) isimli tatbikata gövde gösterisi yapıyor" ifadelerine yer verdi. Haberlerde Rusya’nın doğu komşuları Çin ve Moğolistan’la birlikte düzenledikleri ortak tatbikat 1981 Sovyetler döneminden bu yana yapılan en büyük tatbikat olduğu vurgulandı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, tatbikatın herhangi bir ülkeye karşı tehdit unsunu oluşturmak için yapılan bir tatbikat olmadığını, Rusya’nın askeri gücünü ve manevra kabiliyetini geliştirmek için yapıldığını açıkladı. Rusya’nın 2017 yılında yaptığı tatbikat batı sınır komşuları Baltık ülkeleri tedirgin ettiği için Polonya, Ukrayna Litvanya, Estonya gibi ülkeler NATO’dan daha fazla askere koruma istemişlerdi.