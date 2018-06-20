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Rusların güneş enerjili yarış arabası, testi geçti

Rusya için prestij meselesi haline gelen ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üzerine imzasını attığı güneş enerjisiyle çalışan solar yarış aracı, Soçi formula pistinde gerçekleşen test sürüşünü başarıyla tamamladı.

Rusların güneş enerjili yarış arabası, testi geçti

20 Haziran 2018 22:57

Rus mühendisler tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de çalışmalarını yakından takip ettiği güneş enerjisiyle çalışan yarış aracı Soçi’de düzenlenen test sürüşünü başarıyla geçti. Putin, Nisan ayında aracı yakından incelemiş, mühendislerden araç ile ilgili bilgi almış, aracın da üzerine imzasını atmıştı. Üzerinde 4 metrekarelik güneş paneli olan, kaportası ise askeri teknolojilerde kullanılan fiber karbon ile yapılan araç saatte 120 kilometre hız yapabildi. Testi başarıyla geçen araç 14 Temmuz ile 22 Temmuz tarihleri arasında ABD’nin 4 farklı eyaletinde gerçekleşecek olan güneş enerji sistemli solar otomobil yarışlarına katılacak.  

Erhan Altıparmak
 

 

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