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Rüştü Reçber, Arsenal’de

Rüştü Reçber, dünyanın 25 ülkesinde bulunan ve sonuncusu İstanbul'da açılan Arsenal Soccer School’u yakından inceledi.


21 Ekim 2016 12:42

Türk futbolunun devlerinin ilgisini çeken ve öğrencilerine üst düzey teknik direktörlerle eğitim veren Arsenal Soccer School’da bu kez efsane kaleci Rüştü Reçber sahaya indi.

Milli futbolcu Rüştü Reçber, içinde kaleci akademisi bulunan Arsenal Türkiye'nin sistemini yakından inceleyerek, "Türk kaleciliği adına gurur duydum ve umudum arttı. Kalecilik özel ilgi ister. Buradaki sistemde de bu sağlanmış" dedi.

Peter Cech'e davet
Arsenal'in minik kalecilerine tecrübelerini anlatan Rüştü Reçber, meslektaşı Peter Cech'i ise İstanbul’a davet etti. Arsenal’in Türkiye ofisinde Çek kalecinin fotoğrafını gören Reçber, "Cech'i de İstanbul'a davet ediyorum. Gelsin, bu güzelliği görsün" açıklamalarında bulundu.

Arsene Wenger'in takibinde
Arsene Wenger'in yakından takip ettiği Soccer School sistemi, 1985'ten bu yana uygulanıyor ve İngiliz kulübü, 28 Mayıs Pazar günü Londra'daki turnuvaya katılan bu 25 okuldan transferler yapıyor. 

Etiketler: arsenal, Rüştü Reçber


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