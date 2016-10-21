İlk sinema filminin heyecanını yaşayan ve reklam ve iletişim ajansı sahibi olarak tanıtım konusunda büyük tecrübeye sahip olan Levent Özdemir, afiş için de çok titiz çalıştı. Filmin fragmanı güncellendi ve 11 Kasım’daki vizyonu için yeniden yayımlandı. Duyurulduğu ilk günden itibaren dikkat çeken ve merak uyandıran film, şimdiden vizyon için geri sayıma başladı…

Türkiye, Rusya ve Hong Kong olmak üzere 3 ülkede çekilen ilk Türk filmi olan Rus’un Oyunu hikayesi, çekimleri, oyuncuları ve kurgusuyla Türk sinemasında fark yaratmaya hazırlanan Rus’un Oyunu ünlü reklam yönetmeni ve fotoğrafçı Levent Özdemir’in ilk sinema filmi! Başrollerde ise Fırat Tanış’ın yanı sıra Rusya’nın en ünlü isimlerinden Leonid Kulagin ve Anastasia Klyeva var. Türkiye’nin en tanınmış iş adamlarından birine oynanan bir oyunu, bir baba ve kızın yaşadıklarını, şantajı ve altındaki inanılmaz sebepleriyle izleyiciyi şoka sokacak! Filmi izleyenler, her kötülüğün üzerinin çevre, para ve imkanlarla kapanamayacağını ve gerekirse bir kötülüğün hesabının zeki bir oyunla alınabileceğine şahit olacaklar! Çünkü kimse zengin ve güçlü diye her istediğini yapmakta özgür değil! Warner Bros tarafından dağıtılacak film, 11 Kasım’da tüm Türkiye’de vizyonda olacak…