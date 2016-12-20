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Rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Düzce'de, iş başmüfettişi rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı

20 Aralık 2016 16:53

Alınan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Başmüfettişi olarak görev yaptığı belirtilen M. S. A. isimli şahıs 15 gün önce Düzce’ye gelerek bir temizlik firmasını denetlemek istedi. İddiaya göre, temizlik firması sahibine “Sizin açığınızı buldum. Bu da size 500 bin lira cezaya mal olur” dediği ve iş yeri sahibine 35 bin lira karşılığında temiz raporu hazırlayacağını söyledi belirtildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yaşadıklarını yetkililere aktardı. Başsavcılık talimatı ile harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Tekrar Düzce’ye gelen başmüfettiş M. S. A. iş yerine giderek polis tarafından seri numaraları alınan ve bir zarfa konulan 10 bin lirayı iş yeri sahibinden alarak çantasına koydu. Şahıs iş yerinden ayrılmak üzereyken Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, rüşvet, suçüstü


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