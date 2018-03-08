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Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Spor Kulübü Başkanı Uzun serbest bırakıldı

Mersin’in Mut ilçesinde Şubat ayında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mut İdmanyurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun, üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.

Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Spor Kulübü Başkanı Uzun serbest bırakıldı

08 Mart 2018 09:58

Alınan bilgiye göre, Silifke Cezaevinden tahliye edilen Yusuf Uzun, ilçeye girişte kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Karşılamadan sonra Yusuf Uzun'un için Mut İdmanyurdu Spor Tesisleri'nde kurban kesildi. Kendisini karşılamaya gelenler için konuşma yapan Uzun, tutukluluğu süresince kendisini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve hemşehrilerine teşekkür ederek, "Hiçbir zaman ne rüşvet yedik ne rüşvet yedirdik ne de yeriz. Biz Mut için varız, Mut için yaşayacağız. Adalete güveniyoruz" dedi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise, "Göreve gelirken büyük sözlerimiz vardı. Rüşvet yemeyeceğiz, rüşvet yedirmeyeceğiz. Yusuf Uzun Türk adaletinde suçsuz çıkacaktır, çıktı da. Ama şunu iyi bilin ki eğer Yusuf Uzun suçluysa ben onun on katı suçluyum. Mut İdmanyurdu bütçesi 1.5 trilyon civarında. Bu bütçeyi babamın malından veremiyorum, malı yok çünkü. Mut Belediyesinden de harcayamıyorum. 220 bin lira bir çıkış yapabiliyorum. Kalan paranın tamamını eşten, dosttan, esnaftan ve Mutlu hemşehrilerimizden istiyoruz. Eğer bu suçsa ben bunu basın karşısında her gün işliyorum. Mut İdmanyurdu'na sahip çıkmak, cebinden para vermek, para istemek suçsa asıl suçlu biziz" dedi.  

Hasan Çetin
 

 

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