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Rüşvet operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Karabük başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü ile polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Rüşvet operasyonunda 7 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2017 08:22

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince geçtiğimiz hafta Karabük merkezli Amasya, İstanbul ve Ankara'da il göç idaresi müdürlükleri ile bazı kurumlara operasyon gerçekleştirmişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü ve müdürlükte çalışan iki personel, aralarında polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusunun ardından ‘Rüşvet ve resmi evrakta sahtecilik’ suçlamalarıyla Adliyeye sevk edildi.

10 şüpheli yaklaşık 15 saat savcılık sorgularının ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarında tamamlanan mahkemede Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Selman A., şef Yusuf K., polis memuru Şaban Ö., Fikri A., Ercan K. ile yabancı uyruklular Mahmut K. ve Muhammed A.A., tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeden çıkarılarak, sağlık kontrolünün ardından Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Yasin Erdem

Etiketler: rüşvet operasyonu


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