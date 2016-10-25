Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov Suriye’nin Halep kentine Rus ve Suriye uçakları tarafından bir haftadır herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirilmediğini ve insani mola için önkoşulların oluşturulduğunu söyledi. 6 insani koridorun sivillerin kentten ayrılması için açık olduğunu kaydeden Konashenkov, yaklaşık 50 kadın ve çocuğun dün muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri terk ettiğini dile getirdi. “Son 7 gündür Rus ve Suriye hava güçleri Halep üzerinde uçuşunu tamamen durdurdu” diyen Konashenkov, jetlerin kent çevresinde herhangi bir yere yaklaşmadığını veya hava saldırısı gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Sivillerin kenti terk etmek için 6 insani koridoru kullanabileceğini aktaran Konashenkov, kabul merkezlerinde tedavi görebileceğini ve ilk yardım ve gıda aldıklarını bildirdi. Konashenkov, “Dün akşam saatlerinde, Rus Uzlaşma Merkezi’nden görevliler ve Suriyeli yetkililerin eşlik ettiği kadınlar ve çocuklar insani koridorları kullanarak kenti terk ettiler. Kendilerine gerekli ilk yardım, sıcak yemek ve konaklayacakları yer sağlandı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Şam ve Moskova Halep kentinin doğusuna yönelik hava saldırılarını sonlandırdığını duyurmuş ve birkaç insani koridor açılmıştı.