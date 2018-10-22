İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya ABD'den açıklama bekliyor

Rusya ABD'den açıklama bekliyor
Rusya ABD'den açıklama bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nükleer Anlaşma'dan çekileceğini açıklayan ABD’den açıklama beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklayarak iki ülke arasında yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Trump'ın kararına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yanıt geldi. Lavrov, bu konuda ABD'den açıklama beklediklerini söyledi. 

Donald Trump'ın açıklamasına Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov dün tepki göstermiş, ABD'nin bu kararını “Çok tehlikeli bir adım” olarak değerlendirmişti. Washington'ın bu tür eylemlerini kınayan Rybakov, bu adımın uluslararası toplum tarafından eleştiri alacağını dile getirmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle ülkesinin 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.