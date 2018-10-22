Rusya ABD'den açıklama bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklayarak iki ülke arasında yeni bir krizin fitilini ateşlemişti. Trump'ın kararına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yanıt geldi. Lavrov, bu konuda ABD'den açıklama beklediklerini söyledi.

Donald Trump'ın açıklamasına Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov dün tepki göstermiş, ABD'nin bu kararını “Çok tehlikeli bir adım” olarak değerlendirmişti. Washington'ın bu tür eylemlerini kınayan Rybakov, bu adımın uluslararası toplum tarafından eleştiri alacağını dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle ülkesinin 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.