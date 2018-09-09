İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, ABD’nin Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Rusya, ABD’nin Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Rusya, ABD’nin Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Rusya’nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD’nin Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, yaptığı açıklamada, ABD’nin dün Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Savçenko, ABD’nin F-15 tipi 2 savaş uçağı ile Suriye’nin Deir ez Zor kentine bir saldırı düzenlediğini söyledi. Korgeneral ABD’nin Deir ez Zor’a düzenlediği saldırıda kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Saldırı sonrasında bölgede büyük patlamalar ve yangınların meydana geldiğini söyleyen Savçenko, ölü ve yaralı bilgisinin tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Korgeneral Savçenko, beyaz fosfor bombasının kullanımının, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne ilişkin ek protokolle yasaklandığını hatırlattı.

Şehriyar İmanbeyli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.