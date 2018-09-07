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Rusya, Akdeniz'deki tatbikatının görüntülerini yayınladı

Suriye’nin İdlib kentinde yükselen tansiyonla birlikte ani bir karar ile Akdeniz açıklarında bulunan üslerinde tatbikat yapacağını duyuran Rusya, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Rusya, Akdenizdeki tatbikatının görüntülerini yayınladı

07 Eylül 2018 19:47

İdlib’de yükselen tansiyondan sonra Akdeniz’de tatbikat yapılacağını duyurarak gerilimin tırmanmasına sebep olan Rusya, gerçekleştirdiği tatbikatın görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen tatbikatın görüntüleri uluslararası medya ile paylaştı. Bakanlığın yayınladığı videoda yer alan haritaya göre, tatbikat Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgede gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı 31 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Akdeniz’de gerçekleşen tatbikatın 1 - 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurmuştu. Rusya’nın tatbikat duyurusundan sonra başta ABD olmak üzere birçok NATO ülkesi tatbikata karşı çıkarak tepki göstermişti. Rusya ise tatbikatın ilk gününden son gününe kadar tatbikat ile ilgili hiçbir bilgi paylaşmadı.  

Erhan Altıparmak
 

 

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