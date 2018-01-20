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Rusya Askeri Deniz Akademisi’nde yangın

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Askeri Deniz Akademisi’nde gece yarısı çıkan yangın bin metrekarelik alanı kapladı.

Rusya Askeri Deniz Akademisinde yangın

20 Ocak 2018 11:36
Rusya Askeri Deniz Akademisi’nde yangın - Tıkla İzle

Acil Durumlar Bakanlığı, gece yarısı St. Petersburg şehrindeki Askeri Deniz Akademisi’nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığını açıkladı.

Yangını kontrol altına almak için 110 itfaiye görevlisi ve 22 itfaiye aracının yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangın esnasında bina içerisinde bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Alevlerin bin metrekarelik alanı kapladığı yangında kimsenin zarar göremediği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Yangın sonucu zarar gören olmadı. Binada bulunanlar tahliye edildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı" şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkma sebebinin araştırıldığı belirtildi. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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