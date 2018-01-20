Rusya Askeri Deniz Akademisi’nde yangın

Acil Durumlar Bakanlığı, gece yarısı St. Petersburg şehrindeki Askeri Deniz Akademisi’nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığını açıkladı.

Yangını kontrol altına almak için 110 itfaiye görevlisi ve 22 itfaiye aracının yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangın esnasında bina içerisinde bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Alevlerin bin metrekarelik alanı kapladığı yangında kimsenin zarar göremediği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Yangın sonucu zarar gören olmadı. Binada bulunanlar tahliye edildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı" şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkma sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Şehriyar İmanbeyli