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Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ticaret savaşı ilan etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar başlatarak tam teşekküllü bir ticaret savaşı ilan ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerde gelişme şansı kalmadığını kaydetti.

Rusya Başbakanı Medvedev: ABD ticaret savaşı ilan etti

02 Ağustos 2017 22:34

Rusya Başbakanı Medvedev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı'nın Rusya'ya karşı yaptırım taslağını imzalaması birkaç sonuç doğuruyor. Birincisi, yeni ABD yönetimi ile ilişkilerimizin geliştirilme umutlarını sona erdiriyor. İkincisi, Rusya’ya tam teşekküllü ticaret savaşı ilan edildi. Üçüncüsü, Trump yönetimi yürütme yetkilerini Kongre'ye devrederek en utanç verici biçimde tam iktidarsızlık gösterdi. Bu değişiklikler, ABD siyasi çevrelerindeki güçlerin uyumunu değiştiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump bu sabah Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayacak bir tasarıyı imzaladı. Yaptırımlar Rusya'nın savunma, istihbarat, madencilik, denizcilik ve demiryolu endüstrilerini hedef alıyor ve Rus bankaları ve enerji şirketleri ile olan ilişkileri kısıtlıyor. 

Etiketler: ABD, Rusya Başbakanı Medvedev


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