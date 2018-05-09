Rusya bu gaspçıyı konuşuyor

Rusya İçişleri Bakanlığı’dan yapılan basın açıklamasına göre, Krasnodar şehrinde bir kadın parasının çalındığını emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, ilginç detaylarla karşılaştı.

Görgü tanıkları hırsızın ten renginin yeşil olduğu bilgisini polislere verdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polisler yeşil renkli şahsın tespit edilmesi için çalışma başlattı. 23 yaşında olduğu tespit edilen kişinin polis tarafından gözaltına alındığı, şahsın suçunu itiraf ettiği ve tanınmamak için yeşile boyandığını söylediği öğrenildi. Çaldığı paranın ise sahibine geri iade edildiği kaydedildi. Şüpheli Rusya yasalarına göre hırsızlıktan işlem gördü. Krasnodar şehrindeki tren istasyonunda yaşanan olayın ardından şahsın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ruslar sosyal medyada hırsızı internette fenomen olan “Alien”a benzeterek dalga geçti.