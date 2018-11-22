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Rusya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya bu görüntüleri konuşuyor

Kremlin Sarayı üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması ülkede gündem oldu.

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Kremlin Sarayı'nın semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı'nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise bu kişilerin kim olduğu ve ne amaçla taşındıkları ülke gündemine oturdu. Rus basınının ısrarları üzerine açıklama yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi ise konu hakkındaki soruların yanıtlanmayacağını bildirdi. 

Erhan Altıparmak 

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