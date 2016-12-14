Eksen Eğitim Sendikası ve Alperenler Ocakları mensupları, Rusya Büyükelçiliği önünde Halep’te yaşanan insanlık dramına tepki çekmek için protestoda bulundu. Saat 20.30 sıralarında ellerindeki Türkiye ve Suriye bayraklarıyla büyükelçiliğin önünde toplanan grup üyeleri, Rusya, İran ve Suriye rejim güçlerinin Suriye hakkındaki politikalarını protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup üyeleri, Türkçe ve Arapça Halep halkına destek veren sloganlar attı. “Halep Putin’e mezar olacak”, “Halep Türk’tür Türk kalacak”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atan grup üyeleri, bir süre Kur’an-ı Kerim de okudu.

“DÜN GECE HALEP YANDI"

Atılan sloganların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eksen Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Yıldız, “Bu gece burada Rusya’nın, İran’ın ve Suriye rejim güçlerinin Halep’te yaptığı katliamı kınamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ancak özellikle 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul’da Çevik Kuvvet polislerimize düzenlenen hain saldırıyı kınadığımızı belirtmek istiyorum. Suriye’de zalim Beşşar Esed’in başlattığı zulüm son raddeye varmıştır. Dün gece Halep’te Rusya’nın desteklediği rejim güçleri 10 bin sivili 6 kilometrelik bir alana sıkıştırmıştır. Dün gece dünya, tarihinin en kanlı gecelerinden birini daha yaşadı. Dün gece Halepli babalar Rusya’nın rejim güçlerinin eline bırakmamak için kendi çocuklarını katletmek için alimlerden fetvalar istedi. Dün gece Halep yandı. Yüzlerce Halepli sivil kurşuna dizildi. Bugün Türkiye’den Halep’e müdahale edilmesini istemiyoruz. Artık bu yönde bir iradenin kalmadığını biliyoruz. Biz bütün tarihi kanlı olan Avrupa’dan, Amerika’dan da medet ummuyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetini yöneten iradeye sesleniyoruz. İnanıyoruz ki sizin de yüreğiniz sızlıyor, sizin de canınız yanıyor ama böyle olmaz. Halep yanarken reel politiğe sığınmak siz şanlı Türk milletinin temsilcilerine yakışmaz. En azından Halep’e koridor açılmasına öncülük ediniz” şeklinde konuştu.

Tamamen Türkiye’nin varlığının düşünülmesi halinde dahi Halep’e kayıtsız kalınamayacağına işaret eden Yıldız, “Unutmayın, eğer Anadolu’da rahat oturmak istiyorsanız o zaman Balkanlarda, Kafkaslarda olmak, Ortadoğu’da olmak zorundasınız” dedi.

“KATİL ESED REJİMİ 5 YILDIR SURİYE’Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ"

Haleplilerin yanında bulunmak için Rusya Büyükelçiliği önündeki eyleme destek veren Alperen Ocakları’nın Ankara İl Başkanı Mehmet Zahid Ayan, “Katil Esed rejimi 5 yıldır Suriye’yi kan gölüne çevirdi. İktidarını sağlamlaştırma adına hiçbir zulümden kaçınmadı. Babasının oğlu olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Şimdi sıra Türk milletinindir, nasıl bir ecdadın torunu olduğunu dünyaya gösterme zamanıdır. Halep bizim için İstanbul neyse, Ankara neyse, Antep neyse, Maraş neyse Halep de odur. Dün gece öyle kötü haberler aldık ki Türkiye’den sonra en çok Türk’ün yaşadığı, Müslüman Türk milletinin bin yıldır var olduğu Halep’te kadınlarımızın tecavüze uğramamak için intihar etmek için fetvalar aldığı, zulmün arttığı, tarih boyunca küffara bir taş bile atmayan İran milislerinin yaşlıları yaktığı, kadınlara tecavüz ettiği, çocukları öldürdüğü haberlerini aldık. 6 kilometreye sıkıştırılan 100 bin vatandaşa ulaşılamadığı haberini aldık” ifadelerini kullandı.

Ayan, “Biz Rusları Afganistan’da, Çeçenistan’da, Kafkasya’da, Kırım’da yaptığı zulümden zaten tanıyoruz. Devlet yetkililerine sesleniyoruz, ‘Rusya’yla bu iş olmaz’ Türk Silahlı Kuvvetleri bugün için var. Allah aşkına Türk milleti sizin arkanızda oradaki soydaşlarımıza ulamak zorundayız. Buraya gelirken ateşkesin sağlandığı yönünde bilgi geldi. Şimdiye kadar hiçbir ateşkese uyulmadı. Bu katillerin yaptığı ateşkesten hayır gelmez. Allah aşkına hani nerede kurduğunuz İslam ordusu” diye konuştu.