Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede “Karlov'un ismini sokağa vereceğiz, hem Ankara'da hem…

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı bir fotoğraf sergisi açılışında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.…

Dün Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için, Samsun’da oynanan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın…

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Bu saldırıyı yapan ve yaptıranlar Büyükelçi Karlov’u öldürmediler, aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili, "Türk polisinin suikastı gerçekleştirmiş gibi takdim edilmesini büyük bir saygısızlık, iftira…